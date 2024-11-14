ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για πράσινες δεξιότητες με επίδομα έως 400 ευρώ

Ξεκίνησε σήμερα στις 13:00, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανέργων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για συνολικά 50.000 ανέργους υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Ήδη, περισσότεροι από 30.000 άνεργοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και, όσοι επιτύχουν, θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε έως 400 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέσω gov.gr, στη διεύθυνση: Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων σε «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων 50.000 ανέργων».

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/.

