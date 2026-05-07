Δύτες του Λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα Πέμπτη στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίο Corsage υπό σημαία Βανουάτου, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο.

Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο, με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία, να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης ο κυβερνήτης του Corsage φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλω, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί.

Για αυτό εξάλλου ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου συνελήφθησαν. Σε βάρος των δύο ναυτικών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 28 περί αμέλειας, 273 περί κοινώς επικίνδυνης βλάβης, 274 περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και 277 του Ποινικού Κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις Λιμενικές Αρχές.

