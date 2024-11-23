Θύμα απάτης έπεσε μία γυναίκα σε οικισμό της Καβάλας καθώς τρία άτομα με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού της προσώπου κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσές λίρες.

Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα και με πρόσχημα ότι προτίθεται να υποθάλψει συγγενικό της πρόσωπο το οποίο έχει προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα απαιτούσε χρήματα για την παροχή των υπηρεσιών του. Μάλιστα για να γίνει περισσότερο πειστικός, άγνωστος συνεργός του κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης, προσποιήθηκε το συγγενικό πρόσωπο και έπεισε την ηλικιωμένη γυναίκα να παραδώσει στον δράστη δέκα χρυσές λίρες.

Έπειτα από την καταγγελία του περιστατικού πραγματοποιήθηκε έρευνα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παγγαίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε την 15-11-2024 το πρωί μετέβη με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε οικισμό της Καβάλας και παρέλαβε από την παθούσα τις χρυσές λίρες.

Σε βάρος του δράστη σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και δύο άγνωστους συνεργούς του που αναζητούνται.

Προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου.

Με αφορμή το περιστατικό από τη Γενική Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας δημοσιοποιήθηκαν χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών:

-Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

- Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

- Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

- Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για την παροχή των υπηρεσιών τους.

- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

- Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και των οχημάτων με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

- Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.