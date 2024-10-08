Σε αργία τέθηκε εκ νέου ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Γιάννη Σάββα, για την υπόθεση μίσθωσης αναψυκτηρίου που αφορά την προηγούμενη δημαρχιακή του θητεία την περίοδο 2014 - 2019.

Ο κ.Κουτσογιάννης τέθηκε αρχικά σε αργία τον Μάρτιο του 2024, ωστόσο επανήλθε στα καθήκοντά του όταν ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης που είχε καταθέσει κατά της προηγούμενης καταδικαστικής απόφασης. Η υπόθεση επανήλθε στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης το οποίο τον έκρινε πάλι ένοχο, μειώνοντας κατά ένα μήνα την ποινή του, επιβάλλοντας του φυλάκιση 3 μηνών, με 3ετή αναστολή, για παράβαση καθήκοντος.

Με αφορμή την απόφαση για νέα αργία από τα δημαρχιακά καθήκοντα ο δήμαρχος Νάουσας κάνει λόγο, σε σχετική ανακοίνωση, για «σκάνδαλο μεγατόνων με υπογραφή του διορισμένου γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

«Η δικαστική απόφαση με την οποία καταδικάστηκα για παράβαση καθήκοντος καταδεικνύει την προβληματική λειτουργία του συστήματος της δικαιοσύνης καθώς με καταδικάζει για παράνομο ηθικό όφελος(!). Η απόφαση αυτή παρότι πρωτοφανής στα χρονικά της ποινικής δικαιοσύνης και στερούμενη νομικής βάσης, σε κάθε περίπτωση όμως δεν στοιχειοθετούσε τα όσα προβλέπει η νομοθεσία για τη θέση αιρετού σε αργία, δηλαδή την πρόκληση σκοπούμενης οικονομικής ζημίας στον Δήμο. Κι όμως! Με μια ασύλληπτης ανηθικότητας απόφαση ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προέβη σε αυθαίρετη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου μιας και αυτή τη φορά με θέτει σε αργία για αδίκημα που δεν κατηγορήθηκα ποτέ! Μόνο ένας άνθρωπος ευρισκόμενος σε διατεταγμένη αποστολή θα μπορούσε να προβεί σε μια τέτοια μεγίστη αθλιότητα», αναφέρει ο δήμαρχος.

Ο κ.Κουτσογιάννης, μέσω της σχετικής ανακοίνωσης, καλεί την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών να προχωρήσει «στην άμεση αποκατάσταση της συντελεσθείσας αδικίας σε βάρος μου και συνάμα να απομακρύνει από τη θέση του Γ.Γ. της ΑποκεντρωμένηςΔδιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης αυτή την πληγή της αυτοδιοίκησης».

Επίσης, συμπληρώνει πως θα προβεί άμεσα σε προσφυγή κατά της απόφασης στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας για την ακύρωση και εξαφάνισή της και πως θα υποβάλει μηνύσεις κατά των υπευθύνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

