Παραδόθηκαν σε λειτουργία τα δύο πρώτα σχολεία που αποκαταστάθηκαν μετά τις ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel», με αποκλειστική χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Πρόκειται για το 1ο και 3ο Νηπιαγωγείο Παλαμά Καρδίτσας, που επισκευάστηκαν με χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και παραδόθηκαν δύο μήνες νωρίτερα από τις αρχικές προβλέψεις, προσφέροντας έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο για τα παιδιά.

Το έργο υλοποιήθηκε από τις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», φορέα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ τα σχολεία που φιλοξενούν, σήμερα, τους μικρούς μαθητές του Παλαμά είναι καλύτερα από αυτά που υπήρχαν πριν από την καταστροφή.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, «όταν πριν από έναν χρόνο έπληξαν και τον Παλαμά οι φυσικές καταστροφές, τέθηκε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, να επανέλθει η καθημερινότητα στις τοπικές κοινωνίες, ξεκινώντας από τα σχολεία».

Ο κ. Σταϊκούρας ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία καλύπτει με δωρεά άνω των 30 εκατ. ευρώ τις παρεμβάσεις αποκατάστασης σε 33 σχολεία σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, όπως επίσης τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ και τον ανάδοχο για την ολοκλήρωση των εργασιών στα δύο νηπιαγωγεία, δύο μήνες νωρίτερα απ' ότι προέβλεπε η σύμβαση.

«Από την πρώτη στιγμή της κρίσης, καταρτίσαμε σχέδιο δράσης για τη στήριξη της Θεσσαλίας. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ονομάστηκε τιμής ένεκεν "Άγιος Νικόλαος" και αγκαλιάζει τρία πεδία προσφοράς: Παιδεία, Πολιτισμός, Υγεία» τόνισε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού.

Πρόσθεσε ότι η Ένωση, απόλυτα συνειδητά, ξεκίνησε με την Παιδεία και συγκεκριμένα με την αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα σχολεία, συνολικά 33, που επλήγησαν, καθώς και την αναβάθμισή τους, όπου χρειάζεται.

«Ως ελληνικός εφοπλισμός διαχρονικά θέτουμε -τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά- την Παιδεία και τη νέα γενιά στο επίκεντρο της προσφοράς μας στην πατρίδα» ανέφερε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

