Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Εκατοντάδες κτηνοτρόφοι απέκλεισαν στις 2 το μεσημέρι το λιμάνι της Μυτιλήνης. Στο σύνολο τους κινήθηκαν από τον κόμβο της Λάρσου όπου είχαν στήσει μπλόκο στις 12 το μεσημέρι και το οποίο είχε οργανωθεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμούς. Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου κινητοποιούνται ενάντια στα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στην κτηνοτροφία μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Ας σημειωθεί πάντως ότι κανονικά γίνεται μέσω του λιμανιού η έξοδος των 1600 περίπου Τούρκων επισκεπτών που είχαν βρεθεί στη Μυτιλήνη για να γιορτάσουν τη λήξη της μουσουλμανικής γιορτής του Ραμαζανιού και η οποία λήγει σήμερα.

Πηγή: skai.gr

