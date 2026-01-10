Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτο η πανελλαδική σύσκεψη εκπροσώπων μπλόκων από όλη την επικράτεια, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, όπου αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Κεντρικός άξονας είναι η επιλογή των εκπροσώπων θα παραστούν την ερχόμενη Τρίτη (13/01) στην Αθήνα, ώστε να συναντήσουν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ήδη εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίον θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις αμέσως μετά, καθώς επικρατεί αναβρασμός από την ψήφιση της συμφωνίας Mercosur.

Τα περισσότερα μπλόκα, προσέρχονται με την πρόταση «ναι» στη συνάντηση, «ναι» και στην κλιμάκωση, σε περίπτωση που δεν αποχωρήσουν ικανοποιημένοι από το Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρει το thesspost.gr.

Όλοι μαζί θα εξετάσουν προτάσεις, όπως και του συλλαλητηρίου στην Αθήνα, όχι μόνο με λεωφορεία αλλά και με τρακτέρ. Ακόμη, δεν αποκλείουν το να στηθεί ένα ενιαίο μπλόκο στην πρωτεύουσα και όσοι μπορούν, να κατασκηνώσουν εκεί για ημέρες.

