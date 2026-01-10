Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης κυνηγού που έπεσε σε χαράδρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρουσία και στελεχών της ΕΜΑΚ, για τον εντοπισμό και την διάσωση ενός κυνηγού, ο οποίος φέρεται να έπεσε σε χαράδρα περίπου 30-40 μέτρων, στην περιοχή Καστρί του δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει με τέσσερα οχήματα και επιχειρούν 15 συνολικά πυροσβέστες, ενώ έχει ήδη φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
