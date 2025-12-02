Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί.

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα.

Από σήμερα Τρίτη αναμένονται και άλλα τρακτέρ από κάθε γωνιά του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, με στόχο να φτάσουν τα 1.000.

Αγρότες κινητοποιήθηκαν επίσης σε Ημαθία, Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης και στα σύνορα στη Δοϊράνη.

Οι αγρότες ζητούν λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις.

Στο πιο κεντρικό μπλόκο, αυτό της Νίκαιας στη Λάρισα, η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω του κόμβου του Πλατύκαμπου.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες αρχικά έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και ύστερα από συνεννόηση με τις Αρχές, άφησαν ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένονται σήμερα και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι νωρίτερα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, καθώς και οδηγοί ταξί, οι οποίοι αρχίζουν την Τρίτη κινητοποιήσεις.

Περισσότερα από 1.500 τρακτέρ στον Ε-65

«Στους δρόμους και στα μπλόκα είναι οι τίμιοι αγρότες, αυτοί που αγωνίζονται για ένα μόνο πράγμα, για την επιβίωσή τους, για την παραμονή στην ΕΕ και στην εργασία τους» τόνισε το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας στο πλαίσιο συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 Καλαμπάκας – Αθηνών, στην Καρδίτσα.

Το εν λόγω μπλόκο είναι οργανωμένο, με σκηνές, σόμπες και επιτροπή αγροτών 24 ώρες το 24ωρο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί ήδη 1.500 τρακτέρ και θα προστεθούν και άλλα σήμερα, οπότε και θα γίνουν συσκέψεις στα χωριά της Καρδίτσας, προκειμένου να προκύψει η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, μεταξύ αυτών και η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Την Πέμπτη αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου θα δικαστούν οι δύο συλληφθέντες μετά τα επεισόδια στη Νίκαια και την Παρασκευή θα μεταβούν στα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας για τις περσινές κινητοποιήσεις.

