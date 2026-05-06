Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την δολοφονία - εκδίκηση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος δεν έδρασε εν βρασμώ, αλλά κουβαλούσε μέσα του εδώ και χρόνια την επιθυμία εκδίκησης για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2023, με οδηγό τότε τον 21χρονο. Υποστήριξε πως ένας από τους βασικούς λόγους που έκανε το έγκλημα ήταν η καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε πλάνα από εκδήλωση μνήμης για τον γιο του το 2024, η μητέρα του 17χρονου και σύζυγος του δράστη φαίνεται να λέει: «Φτάνει πια. Πόσα σπίτια κλειστά; Πόσες μάνες σταυροφόρες; Πόσα παιδιά στο χώμα; Δεν παίρνεις τη ζωή κάποιου και την πετάς. Αυτός ο άνθρωπος (ο σύζυγος) δεν θα ξανακούσει "πατέρα". Δεν θα ξαναπεί "γιε μου". Δεν θα ξαναπεί "παιδί μου"».

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Μάλιστα, σε μία τραγική αποκάλυψη του ΣΚΑΪ, στο ίδιο σημείο το οποίο σκοτώθηκε πριν 2,5 χρόνια ο 17χρονος σε τροχαίο και ξεκίνησε η υπόθεση, είχε επίσης σκοτωθεί και ο συνομίληκος ξάδερφός του, πριν από 9 χρόνια. Η ανατριχιαστική σύμπτωση δεν σταματά εκεί, καθώς πρόκειται για πανομοιότυπους θανάτους από τροχαίο στη θέση του συνοδηγού, και την ίδια ακριβώς ώρα (3:30 τα ξημερώματα). Παράλληλα, υπέστησαν και οι δύο τις ίδιες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και πέρασαν τον ίδιο αριθμό ημερών (19) στην εντατική. Στο σημείο υπάρχουν πλέον και δύο εκκλησάκια, προκειμένου να διατηρηθεί η μνήμη τους.

Ο πατέρας του παιδιού και ξάδερφος του δράστη, μιλώντας συγκλονισμένος στον ΣΚΑΪ περιγράφει πως λίγα λεπτά αφότου έγινε το μνημόσυνο για το παιδί του και κατευθυνόταν σπίτι του, είδε το αυτοκίνητο του 54χρονου δράστη να συναντά το αμάξι του 21χρονου, εκτελώντας τη στυγερή δολοφονία.

«Να κλείσει εδώ αυτός ο κύκλος αίματος»

Παράλληλα, ο δικηγόρος του 54χρονου δράστη Γιώργος Κοκοσάλης δήλωσε πως χρειάζεται «να κλείσει εδώ αυτός ο κύκλος αίματος», και ότι πρόκειται για δύο σπουδαίες οικογένειες που κατάγωνται και οι δύο από την περιοχή του Μυλοπόταμου, γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει «κοινωνική ηρεμία».

Πηγή: skai.gr

