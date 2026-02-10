Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε χθες το πρωί στον βυθό του 6ου προβλήτα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η οβίδα εντοπίστηκε σε βάθος 11,5 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού, στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

