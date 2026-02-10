Λογαριασμός
Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Συναγερμός στο Λιμενικό - To πυρομαχικό εντοπίστηκε σε βάθος 11,5 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού, στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα

ολθ

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε χθες το πρωί στον βυθό του 6ου προβλήτα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η οβίδα εντοπίστηκε σε βάθος 11,5 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού, στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

