Μαραθώνια κατάθεση έδωσε χτες η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας. Οι αρχές συμπληρώνουν σιγά σιγά το παζλ σχετικά με τον διαδοχικό θάνατο των πέντε βρεφών στην Αμαλιάδα.

«Πιστεύω ότι η κόρη μου έχει ευθύνη»

Στην οκτάωρη κατάθεσή της η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου ανέφερε:

«Ναι, κατηγορώ την κόρη μου. Ό,τι έχω πει και όσα ξέρω θα τα πούμε μέσα. Πιστεύω ότι η κόρη μου έχει ευθύνη.»

Ο Γ. Καλλιακμάνης, πρ. αστυνομικών υπαλλήλων δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στους Δεκατιανούς:

«Απ' ό,τι φαίνεται η κατάθεση αυτή δίνει πολλά στοιχεία, τα οποία συμπίπτουν με τα στοιχεία που έχουν δώσει άλλοι 25 περίπου μάρτυρες, που έχουν καταθέσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δηλαδή γύρω στα 26 άτομα μέχρι τώρα και ακολουθούν και άλλοι.

«Στις 25 καταθέσεις καταγράφεται το ίδιο σενάριο από όλους»

Το ανθρωποκτονιών έχει αναθέσει σε πραγματογνώμονες, καθηγητές Πανεπιστημίου, κορυφαίους ιατροδικαστές, παθολογοανατόμο, λοιμωξιολόγο, νευρολόγο και πνευμονολόγο. Είναι σημαντικό να δούμε τι θα πουν και αυτοί.

Φαίνεται ότι το ανθρωποκτονιών περιμένει για να καλέσει για κατάθεση τη 24χρονη, όταν θα έχει τα πρώτα αποτελέσματα απ0ό τις ιστολογικές για το τελευταίο παιδί, για τον Παναγιωτάκη»

Στις 25 καταθέσεις καταγράφεται το ίδιο σενάριο από όλους, δηλαδή είναι παρούσα η 24χρονη, μάλιστα είναι αυτή που φωνάζει: 'Το παιδί, κάτι έχει το παιδί!' και στις 5 περιπτώσεις, αυτό λένε οι μάρτυρες, τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν κυάνωση. Αυτές είναι ενδείξεις. Αν έρθουν οι πραγματογνώμονες και πουν οι θάνατοι είναι από παθολογικά αίτια;»

Σχετικά με τα παθολογικά αίτια ο Δ.Γαλεντέρης, ιατροδικαστής δήλωσε: «η περίπτωση που διερευνάται δεν φέρει ειδικά ευρήματα, αυτά που θα διαπιστωθούν από την ιστοπαθολογική, εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος αν όχι απόλυτα σίγουρος ότι θα αποδείξει τη διαπίστωση ευρημάτων γενικών εκτός και αν προκύψει κάποια παθολογία σαφής, οπότε μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό.

«Οι 4 υποθέσεις έχουν κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ τους, κάποιο κοινό παθογεννετικό μηχανισμό»

Από τις ιστοπαθολογικές που έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί δεν είναι η μοναδική έχουμε άλλες 4, παρελθοντικές, οι οποίες έχουν όλες γενικά ευρήματα, [τα βρέφη] έχουν κάποια στοιχεία υποξίας. Δεν μπορεί να αποδοθεί με ευκρίνεια η αιτία θανάτου. Οι 4 υποθέσεις έχουν κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ τους, κάποιο κοινό παθογεννετικό μηχανισμό. Θα ζητήσουμε να γίνει εκ νέου διερεύνηση των ιστοπαθολογικών. Δεν περιμένουμε σε αυτούς τους θανάτους να βρούμε παθογνωμικά ευρήματα. Περιμένουμε να βρούμε γενικά. Δεν μπορεί μια ιστοπαθολογική από μόνη της να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την εγκληματική ενέργεια.»

