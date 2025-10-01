Οι απατεώνες βρίσκουν κάθε τρόπο για να μπερδέψουν τους ηλικιωμένους. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων σήμερα η Ελληνική Αστυνομία ανήρτησε στα social media ένα χιουμοριστικό βίντεο για να ενημερώσει τους πολίτες για τους τρόπους που μπορούν να προστατευθούν από τους επιτήδειους που στήνουν απάτες σε βάρος τους.

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί η «κυρία Χρυσούλα» η οποία σε «διάλογο» με έναν απατεώνα που προσπαθεί να την πείσει ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα στο σπίτι της, του δίνει απαντήσεις που τον «τρελαίνουν» όπως «μοιχεία; εγώ ποτέ», «νεύμα εγώ δεν κάνω σε κανέναν αυτά τα λέει η νύφη μου» ή «μένω στο σπίτι μου, δίπλα στης Λενιώς» μετά από ερωτήσεις για τα «στοιχεία» της και το «πού μένει».

«Εγώ έχω ενημερωθεί για τις απάτες, εσύ;» λέει στο τέλος η «κυρία Χρυσούλα» στο βίντεο.

Πηγή: skai.gr

