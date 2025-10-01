Λογαριασμός
«Μοιχεία; Εγώ ποτέ» - Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ με την «κυρία Χρυσούλα» για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων - «Νεύμα εγώ δεν κάνω σε κανέναν αυτά τα λέει η νύφη μου», λέει, μεταξύ άλλων, στον «διάλογο» με έναν απατεώνα 

Βίντεο για απάτες σε βάρος ηλικωμένων - ΕΛ.ΑΣ

Οι απατεώνες βρίσκουν κάθε τρόπο για να μπερδέψουν τους ηλικιωμένους. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων σήμερα η Ελληνική Αστυνομία ανήρτησε στα social media ένα χιουμοριστικό βίντεο για να ενημερώσει τους πολίτες για τους τρόπους που μπορούν να προστατευθούν από τους επιτήδειους που στήνουν απάτες σε βάρος τους.

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί η «κυρία Χρυσούλα» η οποία σε «διάλογο» με έναν απατεώνα που προσπαθεί να την πείσει ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα στο σπίτι της, του δίνει απαντήσεις που τον «τρελαίνουν» όπως «μοιχεία; εγώ ποτέ», «νεύμα εγώ δεν κάνω σε κανέναν αυτά τα λέει η νύφη μου» ή «μένω στο σπίτι μου, δίπλα στης Λενιώς» μετά από ερωτήσεις για τα «στοιχεία» της και το «πού μένει».

«Εγώ έχω ενημερωθεί για τις απάτες, εσύ;» λέει στο τέλος η «κυρία Χρυσούλα» στο βίντεο.

«☑ Ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους για τις τηλεφωνικές απάτες.
☑ Προστατέψτε τους με απλά λόγια και αγάπη.Στην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων θυμόμαστε: η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση», τονίζει στην ανάρτησή της η ΕΛ.ΑΣ.

Δείτε το βίντεο:

