Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της (εικόνες)

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της - Κόσμος έσπευσε να αγκαλιάσει και συλλυπηθεί την οικογένεια Σαμαρά 

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών γίνεται σήμερα (14.09.2025) το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της Λένας Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται πως η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών τον Αύγουστο.

Συγγενείς, φίλοι και οικείοι συμπαρίστανται στην οικογένεια Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν νωρίτερα στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.

Κόσμος έσπευσε να τους αγκαλιάσει και να τους συλλυπηθεί.

Μεταξύ άλλων, παρόντες είναι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. 

