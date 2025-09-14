Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών γίνεται σήμερα (14.09.2025) το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της Λένας Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται πως η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών τον Αύγουστο.

Συγγενείς, φίλοι και οικείοι συμπαρίστανται στην οικογένεια Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν νωρίτερα στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.

Κόσμος έσπευσε να τους αγκαλιάσει και να τους συλλυπηθεί.

Μεταξύ άλλων, παρόντες είναι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Πηγή: skai.gr

