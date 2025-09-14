Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών γίνεται σήμερα (14.09.2025) το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της Λένας Σαμαρά.
Υπενθυμίζεται πως η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών τον Αύγουστο.
Συγγενείς, φίλοι και οικείοι συμπαρίστανται στην οικογένεια Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν νωρίτερα στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.
Κόσμος έσπευσε να τους αγκαλιάσει και να τους συλλυπηθεί.
Μεταξύ άλλων, παρόντες είναι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.