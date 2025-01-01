Με τροποποιήσεις των δρομολογίων όπως συμβαίνει τέτοια ημέρα κάθε χρόνο θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμερα Πρωτοχρονιά.

Συγκεκριμένα:

ΗΣΑΠ

Στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ (Πειραιάς – Κηφισιά), τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 10,5 λεπτά την Πρωτοχρονιά. Στις 02 Ιανουαρίου, οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς ανά 7,5 λεπτά έως τις 22:30 και ανά 11,5 – 12,5 λεπτά μέχρι τη λήξη του ωραρίου.

Την Παρασκευή 03 Ιανουαρίου, οι συρμοί του ΗΣΑΠ θα διέρχονται ανά 6 λεπτά μεταξύ 07:00 – 10:00, καθώς και μεταξύ 15:00 – 18:00. Πριν από τις 07:00, μεταξύ 10:00 – 15:00 και μεταξύ 18:00 – 22:30 η συχνότητα θα είναι ανά 7,5 λεπτά. Μετά τις 22:30, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 11,5 – 12,5 λεπτά. Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, ο ΗΣΑΠ θα λειτουργήσει όπως προβλέπεται κατά τις Κυριακές.

Μετρό

Στο Μετρό, οι συρμοί της Γραμμής 2 (Ανθούπολη – Ελληνικό) θα διέρχονται από τους σταθμούς την Πρωτοχρονιά ανά 11 λεπτά, μεταξύ 09:30 – 22:00. Τις υπόλοιπες ώρες, οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς ανά 13 λεπτά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 6,5 λεπτά μεταξύ 07:00 – 11:00, ανά 7 λεπτά μεταξύ 14:00 – 19:00, ανά 7,5 λεπτά μεταξύ 06:00 – 07:00 και 19:00 – 21:00, ανά 8,5 λεπτά μεταξύ 11:00 – 14:00 και ανά 9,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου η Γραμμή 2 θα λειτουργήσει με ωράριο Κυριακής.

Στη Γραμμή 3 του Μετρό (Δημοτικό Θέατρο – Αεροδρόμιο), τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται την Πρωτοχρονιά ανά 10 λεπτά μεταξύ 08:00 – 22:00 και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Στις 02 και 03 Ιανουαρίου, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 5,5 λεπτά μεταξύ 07:00 – 11:00, ανά 6,5 λεπτά μεταξύ 15:00 – 19:00 και ανά 7 – 8 λεπτά κατά τα διαστήματα 06:00 – 07:00, 11:00 – 15:00 και 19:00 – 22:00. Μετά τις 22:00 οι συρμοί θα διέρχονται από τις στάσεις ανά 8,5 – 9,5 λεπτά. Για τα Φώτα, η Γραμμή 3 του Μετρό θα λειτουργήσει με προγραμματισμό Κυριακής.

Τα δρομολόγια του Αεροδρομίου θα πραγματοποιούνται καθημερινά ανά 36 λεπτά, ενώ κάθε Παρασκευή βράδυ, δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 15 λεπτά, μετά τα μεσάνυχτα.

Τραμ

Τέλος, η συχνότητα των δρομολογίων του Τραμ θα είναι ανά 15 λεπτά την Πρωτοχρονιά. Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3 Ιανουαρίου: Ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15΄ μετά τις 22:00.

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου: Δρομολόγια Κυριακής.

