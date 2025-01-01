Θεσσαλονίκη: Πάνω από 44.000 τα παράπονα των πολιτών προς τον δήμαρχο για το 2024

Αν υπήρχε τοποθετημένο ένα κουτί παραπόνων στο δημαρχείο, σίγουρα θα ξεχείλιζε… Αυτό μαρτυρούν οι αριθμοί από τα χιλιάδες αιτήματα που κατέθεσαν εντός του 2024 οι Θεσσαλονικείς, τόσο στο τηλεφωνικό κέντρο του δήμου Θεσσαλονίκης, όσο στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου» και στο νέο θεσμό του «Αντιδημάρχου Υπηρεσίας», προκειμένου να εκφράσουν όλα όσα τους ενοχλούν στην πόλη και να ζητήσουν την επίλυσή τους, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Είναι ενδεικτικό πως μέσα στον χρόνο και οι τρεις παραπάνω υπηρεσίες του δήμου δέχτηκαν συνολικά 44.384 αιτήματα - παράπονα. «Χιλιάδες πολίτες έχουν έρθει σε επικοινωνία με τον δήμο, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τα αιτήματα, τα παράπονα, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, με στόχο να βελτιώσουμε την πόλη και κατ’ επέκταση την καθημερινότητα όλων μας», δήλωσε στο ΑΠΕ–ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του δήμου Θεσσαλονίκης, Κώστας Βασιλόπουλος.

Ειδικότερα, από την αρχή του έτους στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου», εκεί όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύουν το παράπονό τους και με σχετική φωτογραφία που τραβούν με το κινητό τους τηλέφωνο, «ανέβηκαν» 34.863 αιτήματα, εκ των οποίων τα 5.781 βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ενώ τα υπόλοιπα έχουν ήδη τακτοποιηθεί.

Άλλα 9.315 παράπονα δέχτηκε η «Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών», που ξεκίνησε να λειτουργεί από τον περασμένο Ιούνιο, με τους δημότες να καλούν από τότε στο πενταψήφιο 15192 και να ενημερώνουν τις υπηρεσίες του δήμου για καθετί στραβό ή ανάποδο που συμβαίνει στην πόλη. Είναι χαρακτηριστικό πως με εξαίρεση τον Αύγουστο, όπου τα αιτήματα ήταν μόλις 867, όλους τους υπόλοιπους μήνες παρουσίασαν μια «εκρηκτική» αύξηση, φτάνοντας σχεδόν τα 2.000 παράπονα τον Οκτώβριο.

Όσο για τον θεσμό του «Αντιδημάρχου Υπηρεσίας», που τέθηκε σε εφαρμογή από τα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου, επιπλέον 206 πολίτες επισκέφτηκαν κατά τις απογευματινές ώρες το δημαρχιακό μέγαρο ώστε να καταθέσουν τα αιτήματά τους σε προσωπικό επίπεδο, σ' έναν αντιδήμαρχο της διοίκησης Αγγελούδη. Ακολούθως, ο αντιδήμαρχος ενημέρωνε τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο να τακτοποιηθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

«Τα αιτήματα και τα παράπονα έχουν διεκπεραιωθεί - απαντηθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%, με τη βοήθεια των υπηρεσιών του δήμου, που αυτούς τους 12 μήνες, κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να εξυπηρετηθούν οι δημότες», προσθέτει ο κ. Βασιλόπουλος.

Ποια είναι τα ...δημοφιλέστερα παράπονα

Η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με τα στοιχεία, αποτελεί το «Νο1» αίτημα των κατοίκων σε όλες τις γειτονιές, που καλούν με κάθε τρόπο τις υπηρεσίες του δήμου και ενημερώνουν για μπάζα, για στρώματα, για έπιπλα και κάθε λογής αντικείμενα που είναι πεταμένα σε δρόμους και πεζοδρόμια, δυσκολεύοντας την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.

Στη δεύτερη θέση των αιτημάτων βρίσκονται τα εγκαταλελειμμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα, που είναι παρατημένα από τους ιδιοκτήτες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταλαμβάνοντας έτσι πολύτιμες θέσεις στάθμευσης και αποτελώντας εστίες μόλυνσης.

Αμέσως μετά ακολουθούν τα παράπονα για τις κλαδεύσεις και τις φυτεύσεις δέντρων αλλά και η αποκατάσταση των πεζοδρομίων που εγκυμονούν κινδύνους για ατυχήματα, μαζί με το σάρωμα – σκούπισμα των δρόμων αλλά και τις καμένες λάμπες.

«Δεν εφησυχάζουμε και με δεδομένο ότι “εχθρός του καλού είναι το καλύτερο”, οι προσπάθειες εντός του 2025, θα ενταθούν για να εξυπηρετήσουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό πολιτών», συμπληρώνει ο αντιδήμαρχος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.