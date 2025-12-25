Λογαριασμός
Πλήθος πιστών στη Μητρόπολη για τη Θεία Λειτουργία: Χοροστάτησε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Δείτε φωτογραφίες

Με λαμπρότητα τιμά η Ορθοδοξία την ημέρα των Χριστουγέννων - Μικροί και μεγάλοι στη Μητρόπολη Αθηνών για να ανάψουν ένα κερί στη Θεία Λειτουργία

Μητρόπολη

Με λαμπρότητα τιμά η Ορθοδοξία την ημέρα των Χριστουγέννων. Νωρίς το πρωί τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Μητρόπολης Αθηνών η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου.

Από πολύ νωρίς το πρωί μικροί και μεγάλοι προσέρχονται στη Μητρόπολη Αθηνών για να ανάψουν ένα κερί ανήμερα των Χριστουγέννων και να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία. Σήμερα γιορτάζουμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού που στέλνει μήνυμα αγάπης, ειρήνης, ελπίδας και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο αρχιεπίσκοπος.

Μητρόπολη

Μητρόπολη

Μητρόπολη

Μητρόπολη

Πηγή: skai.gr

