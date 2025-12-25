Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, στην περιοχή του Φοίνικα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίσθηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα πόδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Άνδρες του Ανακριτικού Τμήματος της Τροχαίας διεξάγουν έρευνες για αίτια του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

