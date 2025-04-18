Λογαριασμός
Σε κλίμα κατάνυξης η περιφορά Επιταφίου Μητρόπολης Πατρών

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην περιφορά του Επιταφίου που διήλθε από το κέντρο της Πάτρας, δημιουργώντας μία πραγματική λαοθάλασσα πιστών

Πάτρα

Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε η περιφορά του Επιταφίου Μητρόπολης Πατρών.

Πάτρα

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην περιφορά του Επιταφίου που διήλθε από το κέντρο της Πάτρας, δημιουργώντας μία πραγματική λαοθάλασσα πιστών. Μοναδικές εικόνες αποτυπώνουν την ενότητα των Χριστιανών που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την ιερή αυτή μέρα με δέος και ευλάβεια.

TAGS: Πάσχα Επιτάφιος Μεγάλη Παρασκευή Πάτρα
