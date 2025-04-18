Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου από το πρωί μέχρι και νωρίς το απόγευμα, ήταν ιδιαίτερα αυξημένη καθώς αναχώρησε από την Αττική για τις περιφέρειες το τελευταίο μεγάλο «κύμα» εκδρομέων του Πάσχα.

Ειδικότερα, από το πρωί με χαμηλές ταχύτητες κινούνταν τα οχήματα στην περιφερειακή του Αιγάλεω έως την έξοδο της Ελευσίνας και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο ενώ αρκετή κίνηση υπήρχε και από τα διόδια Ελευσίνας έως τα Μέγαρα.

Πολύ καλύτερη ήταν η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου τα οχήματα κινούνταν με σταθερή ροή, ενώ κατά διαστήματα υπήρχαν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο οχήματα έφυγαν από την Αττική

Περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι κυμαίνεται η φετινή έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από την Αττική προς τις περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας έως τις 6 το απόγευμα, σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, 420.640 οχήματα πέρασαν τα διόδια προς Κόρινθο και προς Λαμία. Το αντίστοιχο διάστημα πέρσι είχαν φύγει από την Αττική 425.210 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

