Την κορύφωση του Θείου Δράματος με μοναδική συγκίνηση και ευλάβεια βίωσαν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 18 Απριλίου 2025, κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου, που κατέκλυσαν το εξωκλήσι της Αγίας Γρηγορούσας στο Καστράκι και συμμετείχαν στην ιδιαίτερη περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα.

Όπως μεταδίδει το cyclades24.gr, ο λιτός και συμβολικός Επιτάφιος, δημιουργημένος για ακόμη μια χρονιά από θαλασσόξυλα, στολισμένος με κρίνα και αγριολούλουδα της περιοχής, συγκίνησε όσους παραβρέθηκαν και προκάλεσε δέος στο φόντο του ουρανού και των κυμάτων.

Την πομπή του Επιταφίου συνόδευσαν ψαλμωδίες πιστών και οι ήχοι από το παραδοσιακό σουβλιάρι.

Στο Καστράκι έδωσαν το "παρών" ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης, ο έπαρχος Γιάννης Μαργαρίτης, καθώς και πλήθος πιστών από όλο το νησί αλλά και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιφορά του Επιταφίου στη θάλασσα γίνεται αποκλειστικά στη Νάξο και την Τήνο, και συγκεκριμένα στις εκκλησίες της Αγίας Γρηγορούσας στο Καστράκι και του Αγίου Ελευθερίου – Αγίου Νικολάου στην Τήνο, καθιστώντας το έθιμο ξεχωριστό σε πανελλαδικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

