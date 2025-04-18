Εκατοντάδες πιστοί παρέστησαν για μια ακόμη χρονιά στην ξεχωριστή περιφορά του Επιταφίου που πραγματοποιήθηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο στολισμένος Επιτάφιος ξεκίνησε τη διαδρομή του -νωρίτερα από την καθιερωμένη ώρα των άλλων ναών- λίγο πριν τις επτά από τον ιερό ναό του Αγίου Λαζάρου στην «καρδιά» του Α' Νεκροταφείου. Η μεγάλη πομπή κινήθηκε για περίπου 45 λεπτά στα πανέμορφα σοκάκια του κοιμητηρίου ενώ τον πένθιμο τόνο έδιναν οι θλιμμένες μελωδίες της μπάντας του δήμου Αθηναίων. Ανάμεσα στους ανθρώπους που έδωσαν το «παρών» ήταν κάτοικοι των γύρω περιοχών -και όχι μόνο-, αρκετοί τουρίστες αλλά και πολλοί άνθρωποι που έχουν τάφους δικών τους στο Α' Νεκροταφείο και βρήκαν την ευκαιρία να φροντίσουν τα μνήματα.

Το Α' Νεκροταφείο Αθηνών απλώνεται σε μια μεγάλη κατάφυτη έκταση, με πεύκα και κυπαρίσσια, εμβαδού 170 στρεμμάτων και φιλοξενεί 10.233 οικογενειακούς τάφους καθώς και περισσότερους από 2.000 τάφους τριετίας.

Πηγή: skai.gr

