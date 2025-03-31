Κλειστά όλα τα σχολεία στο νησί της Κω εξαιτίας της κακοκαιρίας

Με απόφαση του δημάρχου Κω κ. Θεοδόση Νικηταρά, αναστέλλεται η λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Παιδικών Σταθμών, αύριο Τρίτη 1η Απριλίου, σε όλο το νησί.

Ο δήμαρχος Κω έλαβε τη σχετική απόφαση, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στον αιγαιακό χώρο, με πρόγνωση επέκτασης τους στην περιοχή μας και της πιθανής επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει στην προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.

Η αναστολή λειτουργίας ισχύει για αύριο, Τρίτη 1η Απριλίου.

Ο Δήμος Κω καλεί τους κατοίκους του νησιού για την ασφάλειά όλων, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

