Ολυμπία Οδός: Εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κόμβου ΒΙ.ΠΕ. και Κόμβου Αγιοβλασσίτικων στην Πατρών-Πύργου για τις ανάγκες κατασκευής του Νέου Αυτοκινητόδρομου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν, από την Κυριακή 26 Ιανουαρίου και για περίπου τρεις μήνες, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών (ΒΙ.ΠΕ.) και του Ισόπεδου Κόμβου Αγιοβλασσίτικων/ Σιδηροδρομικού Σταθμού στην περιοχή Κάτω Αχαΐας για την προώθηση της κατασκευής του Νέου Αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου.

Στο διάστημα αυτό θα αποκλειστεί η Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου σε μήκος 6.5 χλμ. (από τη Χιλιομετρική Θέση 7 έως τη Χιλιομετρική Θέση 13+500) και η κυκλοφορία θα διεξάγεται ως εξής:

στην κατεύθυνση προς Πύργο, θα εκτρέπεται από τον κόμβο ΒΙ.ΠΕ προς την Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) και θα επανεισέρχεται στη Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου μέσω του κόμβου Αγιοβλασσίτικων

στην κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπεται προς την Π.Ε.Ο. μέσω του κόμβου Αγιοβλασσίτικων και θα επανεισέρχεται στη Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου μέσω του κόμβου ΒΙ.ΠΕ.

Για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (διέλευση ασθενοφόρων ή πυροσβεστικών οχημάτων) έχει ληφθεί πρόνοια για τη διέλευση αυτών από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνοδεία οχημάτων της κατασκευάστριας εταιρίας ΑΒΑΞ.

Στην αποκλεισθείσα περιοχή θα κατασκευαστούν από την αρμόδια εταιρία, ο νέος ημικόμβος στην περιοχή του Αλισσού μαζί με τη νέα Κάτω Διάβαση, που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, καθώς και ο κόμβος ΒΙ.ΠΕ., άνω και κάτω διαβάσεις, μεγάλος αριθμός τοίχων αντιστήριξης και θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

