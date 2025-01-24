Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 12,5 ετών σε οδηγό που τραυμάτισε θανάσιμα 15χρονη

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών καταδικάστηκε άνδρας, 31 ετών, που, τον Οκτώβριο του 2022, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ και αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα, παρέσυρε στον θάνατο μία 15χρονη και τραυμάτισε βαριά την 11χρονη αδελφή της και τη μητέρα τους, στον οικισμό της Παλαιόχωρας, στην Ημαθία.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και με επικίνδυνους ελιγμούς (που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο και τη βαριά σωματική βλάβη άλλων), όπως επίσης για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος, αφού ο καταδικασθείς εξαφανίστηκε από το σημείο του δυστυχήματος αφήνοντας αβοήθητες τις τρεις παθούσες χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές και παρουσιάστηκε στην αστυνομία τρεις μέρες αργότερα.

Με την ίδια απόφαση, οι δικαστές τού αναγνώρισαν το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, "δείχνοντας" του όμως το δρόμο πίσω στις φυλακές μέχρι τη δευτεροβάθμια δίκη (είχε κριθεί προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή Βέροιας).

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 31 ετών οδηγός είχε αναπτύξει ταχύτητα που υπερέβη τα 90 χλμ/ώρα και ενεργώντας συγχρόνως επικίνδυνους ελιγμούς έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να βγει εκτός οδοστρώματος και να παρασύρει τις δύο ανήλικες και τη μητέρα τους που κινούνταν πεζή στην άκρη του δρόμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 15χρονη - που τραυματίστηκε θανάσιμα - εκτινάχθηκε σε απόσταση 32 μέτρων από το σημείο της παράσυρσης.

Απολογούμενος, ο 31 ετών κατηγορούμενος ανέφερε ότι είχε πιει δύο μπύρες και ότι εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος για να απευθυνθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, λόγω τραυμάτων που είχε υποστεί και ο ίδιος.

Μετά το θανατηφόρο τροχαίο είχε ξεσπάσει ένταση ανάμεσα σε συγγενείς των δύο πλευρών. Είναι χαρακτηριστικό δε, πως λίγα 24ωρα μετά το συμβάν άγνωστοι πυροβόλησαν προς το σπίτι του κατηγορούμενου οδηγού χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

