Ν. Δένδιας: Ο Μίμης Δομάζος δεν είναι πια μαζί μας, αλλά η ποδοσφαιρική δεξιοτεχνία του δεν θα ξεχαστεί

Ο Μίμης Δομάζος δεν είναι πια μαζί μας, αλλά η ποδοσφαιρική δεξιοτεχνία του δεν θα ξεχαστεί, ιδίως σε όσους είχαμε την τύχη να τον παρακολουθήσουμε στα γήπεδα.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Το 10 το καλό» της Εθνικής Ελλάδος και του Παναθηναϊκού, «εκτός από το ότι ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η χώρα, διακρινόταν επίσης για το ήθος του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του "Στρατηγού"» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

