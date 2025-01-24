Λογαριασμός
Ν. Δένδιας: Ο Μίμης Δομάζος δεν είναι πια μαζί μας, αλλά η ποδοσφαιρική δεξιοτεχνία του δεν θα ξεχαστεί

«Εκτός από το ότι ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η χώρα, διακρινόταν επίσης για το ήθος του», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Μίμης Δομάζοσ

Ο Μίμης Δομάζος δεν είναι πια μαζί μας, αλλά η ποδοσφαιρική δεξιοτεχνία του δεν θα ξεχαστεί, ιδίως σε όσους είχαμε την τύχη να τον παρακολουθήσουμε στα γήπεδα.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Το 10 το καλό» της Εθνικής Ελλάδος και του Παναθηναϊκού, «εκτός από το ότι ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η χώρα, διακρινόταν επίσης για το ήθος του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του "Στρατηγού"» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

