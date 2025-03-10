Μικρόπολη Δράμας: Από αστυνομικός σταθμός, σημείο πολιτισμού

Ο αστυνομικός σταθμός ενός χωριού της Δράμας έγινε με την αγάπη αλλά κυρίως τη δουλειά νέων ανθρώπων ένας χώρος συνάντησης και υπενθύμισης της ιστορίας.

Στη Μικρόπολη της Δράμας μια παρέα ανθρώπων, κόντρα σε ό,τι πίστευαν πολλοί, έμειναν, επέμειναν και χαίρονται τη ζωή τους.

Όπως παρουσιάζεται στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να γίνει ο αστυνομικός σταθμός λαογραφικό μουσείο, καθώς το κτήριο ήταν εγκαταλελειμμένο και οι νέοι που αποφάσισαν να κάνουν τη μετατροπή εργάστηκαν μόνοι τους.

Πηγή: skai.gr

