Πόσα σχολεία στην Ελλάδα διαθέτουν αστρονομικό παρατηρητήριο ή πάρκο ηλιακών ρολογιών; Πόσα σχολεία στην πατρίδα μας έχουν υπαίθριο εργαστήριο φυσικής; Σε πόσα σχολεία στην Ελλάδα γίνονται ηλιακές παρατηρήσεις και νυχτερινές αστροπαρατηρήσεις; Σε πόσα δημόσια σχολεία στην πατρίδα μας διοργανώνονται εκδηλώσεις αστρονομίας με ομιλίες από έγκριτους πανεπιστημιακούς καθηγητές; Η απάντηση είναι ίσως σε λίγα, ίσως πάλι σε περισσότερα.

Το σίγουρο, όμως, είναι ότι ένα δημόσιο σχολείο, στην άκρη της Ελλάδας, μπορεί και έχει κάθε δικαίωμα να περηφανεύεται ότι διαθέτει όλες τις παραπάνω δράσεις, χάρη στις πρωτοβουλίες μαθητών και καθηγητών, στο ομαδικό πνεύμα και την κοινή προσπάθεια που τους διακρίνει. Το γυμνάσιο Νικηφόρου με λυκειακές τάξεις, στον Δήμο Παρανεστίου, στα ορεινά της Δράμας, είναι ίσως το μοναδικό δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα που διαθέτει και αστρονομικό παρατηρητήριο, και υπαίθριο εργαστήριο φυσικής και πάρκο ηλιακών ρολογιών.

Με μόλις 63 παιδιά και 17 καθηγητές το Γυμνάσιο Νικηφόρου με τάξεις Λυκείου μπορεί να θεωρηθεί, και όχι άδικα, ως μια από τις σημαντικότερες σχολικές μονάδες στην πατρίδα μας, που αποτελεί κυψέλη μάθησης για όλους τους μαθητές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πλέον το επισκέπτονται. Και όλα αυτά χωρίς η εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου να τα διαφημίζει ή να κάνει αναρτήσεις στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκεί η δουλειά των παιδιών, η κοινή προσπάθεια που καταβάλουν μαζί τους οι καθηγητές τους, αρκούν οι στόχοι που θέτουν για να επιτύχουν κάτι όμορφο, δημιουργικό και ίσως μαγικό. Πραγματικά μαγικό, αν σκεφτεί κάποιος που γίνονται όλα αυτά, από ποιους γίνονται, κάτω από ποιες συνθήκες γίνονται και με τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.