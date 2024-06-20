Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 36 με 38, στα ηπειρωτικά τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 βαθμούς και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 37 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και τοπικά εως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 με 37 βαθμούς και κατά τόπους τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά του νομού η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 36 με 38 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 39 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

