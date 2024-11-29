Η εκδήλωση για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Δεκεμβρίου, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, αναβάλλεται λόγω πένθους για την απώλεια προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού.
Όπως ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ο επαναπρογραμματισμός της εκδήλωσης θα γίνει γνωστός σε μελλοντικό χρόνο.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
