Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναβάλλεται η εκδήλωση για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου λόγω πένθους για το θάνατο στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 3 Δεκεμβρίου εκδήλωση του Αγίου Νικολάου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, λόγω πένθους για την απώλεια μέλους

Πολεμικό Ναυτικό

Η εκδήλωση για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Δεκεμβρίου, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, αναβάλλεται λόγω πένθους για την απώλεια προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ο επαναπρογραμματισμός της εκδήλωσης θα γίνει γνωστός σε μελλοντικό χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πολεμικό Ναυτικό Άγιος Νικόλαος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark