Εύβοια: 36χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία 

Σοκ προκαλεί μια ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 36χρονη Ρομά από τη Χαλκίδα, ενώ υπάρχουν μια σειρά από βίαια περιστατικά που περιγράφονται στη μήνυση που κατέθεσε η ίδια κατά του πρώην συντρόφου της. Τα περιστατικά αυτά περιλαμβάνουν σωματικές και λεκτικές επιθέσεις, καθώς και απειλές με όπλο, δείχνοντας έναν κύκλο βίας και τρομοκρατίας, σύμφωνα με το eviathema.gr.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, στις 21:00, έξω από το σπίτι του πατέρα του πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα με τη μήνυση, ο πρώην σύντροφος αποπειράθηκε να την τραυματίσει με τα χέρια του και την απείλησε λεκτικά. Ένα άλλο σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στις 12 Φεβρουαρίου 2022, μέσα στο σπίτι της γυναίκας και μπροστά στα παιδιά τους. Εκείνος τη χτύπησε στην πλάτη και στο κεφάλι, προκαλώντας της μώλωπες, και αποπειράθηκε να την πνίξει σφίγγοντας τον λαιμό της. Η γυναίκα κατάφερε να αντισταθεί και να τον χτυπήσει στα γεννητικά όργανα, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο να χάσει τη ζωή της. Στις 28 Μαρτίου 2022, ξανά μέσα στο σπίτι της, ο πρώην σύντροφος της πέταξε ένα αντικείμενο προκαλώντας της μώλωπες στο πόδι. Σε διαφορετικό περιστατικό την ίδια μέρα, την απείλησε με πυροβόλο όπλο.

Παρά τη σοβαρότητα των περιστατικών αυτών, η 36χρονη επέλεξε να μην καταφύγει σε διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης. Αρνήθηκε φιλοξενία σε ασφαλή χώρο διαμονής, αν και υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενηθεί σε έναν ασφαλή χώρο για προστασία. Επιπλέον, αρνήθηκε την εγκατάσταση της εφαρμογής panic button, η οποία προσφέρει άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση κινδύνου.

Οι λόγοι για τους οποίους η 36χρονη αρνήθηκε τη βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνουν φόβο για αντίποινα, έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές ή επιθυμία να παραμείνει κοντά στην οικογένειά της και τα παιδιά της, παρά τους κινδύνους.

