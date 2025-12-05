Την απόφαση να κλείσουν αύριο οι σταθμοί του Μετρό στο Πανεπιστήμιο και στο Σύνταγμα, από τις 9 το πρωί ο πρώτος και από τις 11 το πρωί ο δεύτερος, έλαβε η Αστυνομία, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:
Σας ενημερώνουμε, ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό "Πανεπιστήμιο" θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός "Σύνταγμα" στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.
