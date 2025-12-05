Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κλειστοί αύριο οι σταθμοί του Μετρό σε Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα από τις 9 και τις 11 5ο πρωί αντίστοιχα

Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Μετρό

Την απόφαση να κλείσουν αύριο οι σταθμοί του Μετρό στο Πανεπιστήμιο και στο Σύνταγμα, από τις 9 το πρωί ο πρώτος και από τις 11 το πρωί ο δεύτερος, έλαβε η Αστυνομία, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: 

Σας ενημερώνουμε, ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό "Πανεπιστήμιο" θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός "Σύνταγμα" στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από  τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετρό Πορεία Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark