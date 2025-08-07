Μετρό Αθηνών: Σε νέες ράγες το μετρό Αθηνών μετά από 25 χρόνια 

Σε νέες ράγες, στην κυριολεξία, μπαίνει το μετρό της Αθήνας με την υπογραφή συμβάσεων για το πρώτο μεγάλο έργο αναβάθμισης από την έναρξη λειτουργίας του, συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατ. €. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει εργασίες επιδομής με την αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών στο αρχικό βασικό δίκτυο των Γραμμών 2 και 3 (ΣΕΠΟΛΙΑ- ΔΑΦΝΗ και ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ).

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, και προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2026.

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου, εκπρόσωποι της ΣΤΑ.ΣΥ και του αναδόχου του έργου, την Κοινοπραξία «Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική Α.Ε.» & «Σιδηροδρομικά Έργα Ανώνυμη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία» υπέγραψαν την Πέμπτη 7 Αυγούστου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη σχετική σύμβαση, ύψους 4.841.900,00€ (πλέον ΦΠΑ). Είχε προηγηθεί ο απαραίτητος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτήν την περίοδο η παραλαβή των σιδηροτροχιών στα αμαξοστάσια της ΣΤΑ.ΣΥ. Πρόκειται για έργο, που υλοποιεί για λογαριασμό των Σταθερών Συγκοινωνιών η εταιρεία «Άρτεμη Ανώνυμη Εμπορική Μεταποιητική Εταιρία Βιομηχανικών Ειδών Μετάλλου», ύψους 2.441.219,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Διευκρινίζεται ότι το έργο δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση ή καθυστερημένη αντίδραση, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης και στοχευμένης αναβάθμισης του δικτύου, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως σε καμπύλα τμήματα των γραμμών 2 και 3, όπου υπάρχει αυξημένος μηχανικός καταπονητισμός και σχεδιάστηκαν εγκαίρως με βάση τεχνικά δεδομένα και πρόβλεψη φθοράς, ώστε να μην υπάρξουν αιφνιδιασμοί.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Μετά από 25 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας, προχωράμε για πρώτη φορά στην προληπτική αντικατάσταση των σιδηροτροχιών στο βασικό δίκτυο των γραμμών 2 και 3 του μετρό. Προχωράμε έγκαιρα και με σχέδιο, γνωρίζοντας ότι το υλικό πλησιάζει στο τέλος της φυσικής διάρκειας ζωής του, χωρίς να περιμένουμε σημάδια φθοράς για να δράσουμε. Λειτουργούμε προληπτικά, με επιμέλεια, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί κάθε σύγχρονο κράτος, ώστε το δίκτυο να παραμείνει ασφαλές και αξιόπιστο για τους πολίτες. Κάθε τέτοια παρέμβαση δεν είναι μια απλή υποχρέωση, αλλά μια αθόρυβη, ουσιαστική επένδυση στην καθημερινότητα. Είναι απόδειξη ότι μπορούμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή – και όχι εκ των υστέρων. Στόχος μας είναι ένα σύστημα μεταφορών που σέβεται τον επιβάτη και προνοεί για την ασφάλειά του».

«Ξεκινά ένα έργο ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του δικτύου του Μετρό. Είναι ένα τεχνικό έργο απαιτητικό, επιπρόσθετης αξίας για εμάς στις Σταθερές Συγκοινωνίες, γιατί σχεδιάστηκε και υλοποιείται με ιδίους πόρους και εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς και κατέληξε: «Το έργο αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου παρεμβάσεων και στις 3 Γραμμές του Μετρό, που υλοποιούμε αυτήν την περίοδο και επικεντρώνεται στην αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, της επιδομής και των συστημάτων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, αλλά και την αύξηση των εσόδων».

«Η Κοινοπραξία αναλαμβάνει το πρώτο έργο συντήρησης με αντικατάσταση σιδηροτροχιών γραμμών Μετρό στην Αθήνα από το 2000, χρονιά όπου τέθηκαν σε λειτουργία οι Γραμμές 2 και 3. Το έργο περιλαμβάνει επιθεώρηση και αντικατάσταση σιδηροτροχιών σύμφωνα με τη μελέτη της ΣΤΑ.ΣΥ. Τα μέλη της Κοινοπραξίας, που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε έργα συντήρησης σιδηροδρομικών δικτύων, συναισθανόμενα τη σπουδαιότητα του έργου για τις Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας, θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να παραδοθεί ένα άρτιο έργο σύμφωνα με τη μελέτη, εντός του συμβατικού χρόνου», υποστήριξε σε δήλωσή της η Κοινοπραξία «Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική Α.Ε. – Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ».

Πηγή: skai.gr

