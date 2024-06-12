Θλίψη επικρατεί αυτή την ώρα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στην κηδεία της Δέσποινας Στυλιανοπούλου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που την ταλαιπωρούσαν το τελευταίο διάστημα.

Το φέρετρο «συνοδεύουν» η αδερφή της αείμνηστης ηθοποιού, Βούλα, και οι ανιψιές της, ενώ το «παρών» δίνουν και πολλοί συνάδελφοί της -και όχι μόνο- όπως οι Σπύρος Μπιμπίλας, Μάκης Δελαπόρτας, Μαίρη Ραζή, Άννα Φόνσου, Κώστας Πρέκας, Μαρία Ιωαννίδου, Ελένη Ροδά, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, και ο Κώστας Μαρτάκης, κολλητός φίλος της ανιψιάς της Άννας.

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, η οικογένεια του Δημήτρη Ψαθά και η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά το τέλος της νεκρώσιμου ακολουθίας λόγο έβγαλε βαθιά συγκινημένος ο Σπύρος Μπιμπίλας που στο τελείωμα του επικήδειου μετά βίας συγκρατούσε τον λυγμό του:

«Δεσποινάκι μας, γιατί για εμάς θα είσαι πάντα το Δεσποινάκι μας» ξεκίνησε να λέει ο Σπύρος Μπιμπίλας και συνέχισε: «Θέλουμε να σου απευθύνουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα αυτά που έχεις προσφέρει. Όχι μόνο σε εμάς που μας αντιμετώπιζες πάντα σαν την ωραία σου οικογένεια. Θέλουμε να σου πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για το γέλιο που χάρισες σε όλο τον ελληνικό λαό τόσα πολλά χρόνια. Σ’ αυτόν τον λαό που σε λάτρεψε, σ’ αυτόν τον λαό που δεν θα σε ξεχάσει ποτέ.

Που δεν θα ξεχάσει το πόσο υπέροχη ηθοποιός ήσουν και στην κωμωδία αλλά και στο δράμα για όσους σε είχαν δει δε θα φύγεις ποτέ από το μυαλό και την ψυχή τους. Θα είναι ανεξίτηλη η σφραγίδα που άφησες. Θα σε βλέπουμε μέσα από τις ταινίες σου, θα γελάμε κι ας είσαι μακριά μας. Θα σε σκεφτόμαστε, θα σ’ αγαπάμε.

Γιατί μονάχα φως χάριζες παντού. Αγαπούσες τη νεότερη γενιά σαν να ήταν παιδιά σου, μας δίδασκες και όσοι είχαμε την τύχη να δουλέψουμε μαζί σου στο θέατρο καταλαβαίναμε τι σπάνιος άνθρωπος ήσουν. Με τι απλοχεριά χάριζες την καλοσύνη σε όλον τον κόσμο και πόσο ευτυχισμένος άνθρωπος ήσουν και το έδειχνες με κάθε τρόπο γιατί είχες δίπλα σου μια οικογένεια φοβερή που σε λάτρευε.

Καλό ταξίδι Δεσποινάκι μου, εγώ προσωπικά σ’ ευχαριστώ. Σε είχα σαν μάνα μου. Μου μίλαγες πάντα τόσο γλυκά που μόνο η μάνα μου μου μίλαγε με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Σ’ αγαπάμε πάρα πολύ».





Πηγή: skai.gr

