Οι αφίξεις μεταναστών από τη Λιβύη είναι καθημερινές σε Κρήτη και Γαύδο, καθώς ο καιρός είναι καλός και η θάλασσα ήρεμη.

Στην Κρήτη σήμερα εντοπίστηκαν μέσα σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού, 39 αλλοδαποί.

Η περισυλλογή τους έγινε από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού που τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες, απ' όπου θα αναχωρήσουν τις επόμενες ώρες για χώρο προσωρινής παραμονής, στο Ηράκλειο.

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 113 μεταναστών πραγματοποιήθηκε και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε τρεις λέμβους και εντοπίστηκαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ναυαγοσωστικό, σκάφος της δύναμης Frontex και φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης, που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Όλοι οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Πηγή: skai.gr

