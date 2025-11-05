Επί έξι χρόνια φέρεται να έκλεβε ρεύμα ένας 32χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε επανασυνδέσει αυθαίρετα την παροχή ρεύματος του διαμερίσματός του, όπως προέκυψε από έλεγχο μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ.

Η αξία της ενέργειας που φαίνεται να κατανάλωσε με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 27.000 ευρώ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο 32χρονος συνελήφθη για ρευματοκλοπή από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ».



Πηγή: skai.gr

