Επί έξι χρόνια φέρεται να έκλεβε ρεύμα ένας 32χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε επανασυνδέσει αυθαίρετα την παροχή ρεύματος του διαμερίσματός του, όπως προέκυψε από έλεγχο μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ.
Η αξία της ενέργειας που φαίνεται να κατανάλωσε με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 27.000 ευρώ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.
Ο 32χρονος συνελήφθη για ρευματοκλοπή από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ».
