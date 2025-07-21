Ένα 13χρονο αγόρι έχασε ξαφνικά τη ζωή του χθες το απόγευμα, σε παραλία της Πιερίας, όπου είχε πάει για μπάνιο.

Η τραγωδία συνέβη στη θαλάσσια περιοχή Αλυκών Κίτρους όταν το αγόρι, κατά την είσοδό του στη θάλασσα, αισθάνθηκε αιφνίδια αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Στον άτυχο 13χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενο ιατρό.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.