Αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στο σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο», έναν 16χρονο, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία, παρακώλυση συγκοινωνιών και διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 16χρονος προσέγγισε γυναίκα επιβάτη στην αποβάθρα του Σταθμού Μετρό «Σταθμός Λαρίσης» και της αφαίρεσε βίαια αλυσίδα λαιμού, ενώ για να διαφύγει μπήκε στις ράγες του σταθμού και κατευθύνθηκε τρέχοντας προς τον Σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο» εντός του τούνελ που συνδέει τους δύο σταθμούς.

Ως συνέπεια διακόπηκαν άμεσα τα δρομολόγια των Συρμών Μετρό με αποτέλεσμα την παρακώλυση συγκοινωνιών για περίπου 10 λεπτά.

Αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ άμεσα ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ακινητοποίησαν τον 16χρονο στο Σταθμό Μετρό «Μεταξουργείο», ενώ κατά την ακινητοποίησή του, ο 16χρονος κατάποσε τμήμα της αφαιρεθείσας αλυσίδας προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

