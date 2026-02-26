Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Μια σοβαρή καταγγελία για ληστεία, εξύβριση και απειλή απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Χαλκίδα, μετά από επίθεση που δέχθηκε ανήλικος κατά τη διάρκεια αγοραπωλησίας για ένα δίκυκλο. Το περιστατικό οδήγησε στην υποβολή μήνυσης κατά ενός 23χρονου, ο οποίος φέρεται να άσκησε σωματική βία στο θύμα για να του αφαιρέσει ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 200 ευρώ.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της 17ης Φεβρουαρίου, όταν ο ανήλικος επισκέφθηκε την οικία του δράστη με σκοπό να διευθετήσουν τις τυπικές διαδικασίες για την αγορά ενός μοτοποδηλάτου. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ο ενήλικος άρχισε να εξαπολύει λεκτικές επιθέσεις και απειλές κατά του νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες η ένταση κλιμακώθηκε σε χειροδικία, με τον δράστη να καταφέρει χτύπημα στο πρόσωπο του ανηλίκου. Μετά τη σωματική επίθεση, ο δράστης αφαίρεσε με τη βία το κινητό τηλέφωνο του θύματος, τερματίζοντας βίαια τη συνάντηση.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης λίγες ημέρες αργότερα, όταν ο έφηβος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, παρουσιάστηκε στις αρχές για να εξιστορήσει τα γεγονότα. Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 23χρονο αφορούν συγκεκριμένα άρθρα του Ποινικού Κώδικα που σχετίζονται με τη βίαιη αφαίρεση περιουσίας και την προσβολή της προσωπικής ελευθερίας. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα στοιχεία της καταγγελίας για την ολοκλήρωση της δικογραφίας.

Πηγή: skai.gr

