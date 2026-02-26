Γαλάτσι: 85χρονος έπεσε σε παρκαρισμένο όχημα και έφυγε

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Γαλάτσι όταν ηλικιωμένος οδηγός «έπεσε» πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, έκανε όπισθεν και έφυγε σαν κύριος.

Ο λόγος;

Δεν μπορούσε να καθυστερήσει καθώς τον περίμενε η σύζυγος του… Στη λαϊκή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ´χουμε» ο οδηγός πέφτει πάνω στο παρκαρισμένο όχημα, και όχι μόνο δεν βγαίνει από το αυτοκίνητο για να δει τι ζημιά προκάλεσε αλλά σαν να μη συμβαίνει τίποτα βάζει όπισθεν και γίνεται «καπνός»

Η ιστορία αυτή γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα καθώς βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν κάτοικοι της περιοχής ανέβασαν στα σόσιαλ ελπίζοντας πως κάποιος θα μπορούσε να δώσει χρήσιμες πληροφορίες ώστε να βρεθεί ο οδηγός και φυσικά να αποζημιωθεί ο άλλος οδηγός του παρκαρισμένος αυτοκινήτου.

Η σκέψη τους αυτή απέδωσε καθώς ανάμεσα σε αυτούς είδαν τα βίντεο ήταν και ο γιος του 85χρονου ο οποίος αναγνώρισε το αυτοκίνητο του πατέρα του και αμέσως έστειλε μήνυμα στους διαχειριστές αναφέροντας τους πως θέλει να αποζημιωθεί ο άτυχος ιδιοκτήτης.

Στην εκπομπή μίλησε ο κ. Γιώργος ο οποίος είχε την ιδέα να ανεβάσει το βίντεο στο ίντερνετ όπου είχε ως αποτέλεσμα και ο ηλικιωμένος να βρεθεί και ο οδηγός που υπέστη ζημιές να αποζημιωθεί.

Πηγή: skai.gr

