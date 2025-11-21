Αμπελόκηποι: 16χρονος χτύπησε οδηγό μοτοσυκλέτας μετά από καβγά για την προτεραιότητα

Ένα ακόμη βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (19/11), γύρω στις 19.30 στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 58χρονος πατέρας και ο 16χρονος γιος του επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο πεζοί, όταν διαπληκτίστηκαν με έναν 47χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας για την προτεραιότητα.

Οι τόνοι οξύνθηκαν και τότε ο 16χρονος έριξε μία γροθιά στον 47χρονο οδηγό με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο οδόστρωμα.

Στο σημείο βρέθηκε τυχαία αστυνομικός που δεν ήταν σε υπηρεσία, ο οποίος σταμάτησε άμεσα για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος αιμορραγούσε και δήλωνε ότι ζαλιζόταν.

Στη συνέχεια οδήγησε πατέρα και γιο στο αστυνομικό τμήμα όπου και συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και επικίνδυνη σωματική βλάβη αντίστοιχα. Ο 47χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νίμιτς.

