Ζευγάρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών, ενώ έχει κινητοποιήθει ο ΕΟΔ για μοσχεύματα. Έχουν επικοινωνήσει με το Ιπποκράτειο και το Λαϊκό για να βρεθούν μοσχεύματα, ενώ έχει γίνει ήδη αίτημα και προς την Ιταλία, σε περίπτωση που δε βρεθούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το ζευγάρι φαίνεται πως πήγε να μαζέψει μανιτάρια απ'το Καϊμακτσαλάν καθώς μάζευε συχνά. Τα μαγείρεψαν και αφού έφαγαν εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο της Έδεσσας τους χορηγήθηκαν τα αντίδοτα χωρίς αποτέλεσμα και τους μετέφεραν στο ΑΧΕΠΑ. Προχθές το μεσημέρι πήγαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας και χθες το πρωί τους μετέφεραν στο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: skai.gr

