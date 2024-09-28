Αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματισθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις μεσημεριανές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικά περιορισμένες ορατότητες και ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Αργά το βράδυ στα βορειοδυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 και στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και τα Κύθηρα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 και τοπικά στην ανατολική Στερεά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα τις μεσημεριανές ώρες νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-09-2024

Στα δυτικά προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το πρωί στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός, όμως από το μεσημέρι στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου το βράδυ τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα δυτικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, αλλά από το απόγευμα στα βόρεια θα σημειώσει αισθητή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-09-2024

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανόν μέχρι και τις πρωινές ώρες να είναι κατά τόπους ισχυρά βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα σταματήσουν.

Στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι στα βόρεια και από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα θα είναι σημαντική. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 01-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

