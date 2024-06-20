Αιτωλοακαρνανία: Μαγευτικά πλάνα από τα άγρια άλογα

Μαγεύουν τα πλάνα από τα άγρια άλογα της Αιτωλοακαρνανίας.

Πρόκειται για απογόνους από την ίδια φυλή, των αλόγων της Πίνδου, σύμφωνα με τους ειδικούς, γνωστή για την αντοχή της στις κακουχίες, φυλή που επέλεξε ο Μέγας Αλέξανδρος για την εκστρατεία του και τον στρατό του.

Ο πληθυσμός των άγριων αλόγων στον Πεταλά αν και υπάρχει δυσκολία στην καταμέτρηση, εκτιμάται ότι ίσως είναι η μεγαλύτερη αγέλη στην Ευρώπη.

Το βουνό Πεταλάς (Θύαμον) εκτείνεται περίπου σε 300.000 στρέμματα, βοσκότοποι των αλόγων, με ψηλότερη κορυφή την Πεταλόστερνα στα 895 μέτρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.