Λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού νησίδων, στις 29 και 30 Ιουλίου κατά τις ώρες 10:00 έως 17:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: skai.gr

