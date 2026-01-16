Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα – Η αγαπημένη ηθοποιός φιλοξενούνταν στο Γηροκομείο Αθηνών 

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μέλπω Ζαρόκωστα, ηθοποιός με μεγάλη παρουσία στο θέατρο και την τηλεόραση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνταν στο γηροκομείο Αθηνών καθώς έπασχε από άνοια και ταλαιπωρούνταν και από πολλά προβλήματα υγείας.

Η πρώτη της εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο ήταν στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», όπου υποδύθηκε την Πόπη Αλεξίου, την σοβαρή συμμαθήτρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Από τότε είχε σταθερή παρουσία, κυρίως σε δεύτερους ρόλους, για τους οποίους όμως αγαπήθηκε από το κοινό.

Παράλληλα είχε σημαντική παρουσία στο ελληνικό θέατρο.

Ασχολήθηκε με τη μετάφραση και διασκευή έργων ενώ έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη. Έκτοτε αρκετά δικά της έργα έχουν παιχθεί στην Αθήνα και την επαρχία.

Από το 1973 έως και το 2017, η Μέλπω Ζαρόκωστα εμφανίστηκε και σε πλειάδα τηλεοπτικών σίριαλ, με τον τελευταίο της πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Αστέρα Ραχούλας», όπου υποδύθηκε την Μπιρμπίλω.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.