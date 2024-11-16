Μέγαρα: Απέσπασαν σχεδόν μισό εκατ. από 72χρονο με καφεμαντεία

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγαρέων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τα τελευταία 9 χρόνια έναν 72χρονο με το πρόσχημα ότι εξασκούν την «τέχνη» της καφεμαντείας στην περιοχή των Μεγάρων.

Συνελήφθησαν, μετά από επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή των Μεγάρων, 3 άτομα, 2 άνδρες ηλικίας 47 και 32 ετών καθώς και 50χρονη γυναίκα ως μέλη εγκληματικής ομάδας η οποία διέπραττε απάτες κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, με οικονομικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και -κατά περίπτωση- για τοκογλυφία. Επιπλέον ο 47χρονος κατηγορείται και για πλαστογραφία, ενώ αναζητείται 52χρονος, ως το τέταρτο μέλος της οργάνωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο καταγγελίας για υπόθεση εξαπάτησης 72χρονου από ομάδα 4 ατόμων μέσω της τέχνης της καφεμαντείας, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μεγαρέων, ταυτοποίησαν τους κατηγορούμενους ως δράστες της απάτης και συνέλαβαν την 50χρονη και τον 32χρονο μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο καθορισμένου ραντεβού που είχαν συμφωνήσει για να παραλάβουν χρηματικό ποσό από τον παθόντα.

Συγκεκριμένα, ο 72χρονος γνωρίστηκε με την 50χρονη το 2010, η οποία εξασκούσε την «τέχνη» της καφεμαντείας και της παροχής πνευματικών συμβουλών.

Μετά την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ τους, η 50χρονη εξαπάτησε τον 72χρονο με την πρόφαση συνεργασίας με κορυφαίους «καθοδηγητές» από χώρες του εξωτερικού, αποσπώντας του μεγάλα χρηματικά ποσά στη διάρκεια των τελευταίων 9 ετών.

Όταν ο 72χρονος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις χρηματικές απαιτήσεις της 50χρονης, η κατηγορούμενη, που λειτουργούσε ως το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης και είχε την εποπτεία της εξαπάτησης, τον έφερε σε επικοινωνία με τον 31χρονο και τον 52χρονο οι οποίοι λειτουργώντας ως τοκογλύφοι, δάνεισαν σε πλείστες περιπτώσεις μεγάλα χρηματικά ποσά στον ημεδαπό.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία ο 31χρονος μετά τον δανεισμό των χρηματικών ποσών στον παθόντα, χρησιμοποιώντας βία και εκμεταλλευόμενος το φόβο που του είχε δημιουργήσει, απέσπασε επιπρόσθετα χρηματικά ποσά ενώ ο 52χρονος είχε καταρτίσει προσύμφωνο, ορίζοντας ως υποθήκη για τον δανεισμό, διαμέρισμα ιδιοκτησίας του παθόντα.

Τέλος, ο 47χρονος αποτελούσε τον στενότερο συνεργάτη της 50χρονης, συστήνοντας στον παθόντα τον 52χρονο, ως πρόθυμο να του δανείσει χρήματα.

Στην κατοχή του 31χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα που αφορούν πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία του παθόντα και τοπογραφικά σχέδια, ενώ στην κατοχή του 47χρονου βρέθηκε όχημα ταξί το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το οικονομικό όφελος των κατηγορουμένων ξεπερνά τις 850.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.