Το κινητό τηλέφωνο και οδήγηση δεν πάνε μαζί, υπενθυμίζει η ελληνική αστυνομία με ένα βίντεο στα social media.

Στο βίντεο της αστυνομίας φαίνεται ένας άνδρας σε ένα όχημα στον αέρα, σαν ανεμόπετρο και ξαφνικά του πέφτει από την τσέπη το κινητό του τηλέφωνο. Στη συνέχεια εμφανίζεται η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, να πιάνει ένα κινητό και να λέει: «Δεν έχει σημασία το όχημα, έχουμε πει κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί».

Δείτε το βίντεο:

Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

Τι ισχύει: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

Τι ισχύει: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Ποινικοποίηση: Και στις 3 περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.

Άρση απορρήτου: Για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Πηγή: skai.gr

