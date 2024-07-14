Ρεπορτάζ Αντώνης Κρητικός

Έως και 40 λεπτά καλούνται να περιμένουν μέσα στη ζέστη και τις υψηλές θερμοκρασίες δεκάδες τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια της χώρας μας, το σπήλαιο Διρού.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το ταμείο που εξυπηρετεί το κοινό είναι μόλις ένα με τις ουρές που σχηματίζονται να φτάνουν τα πολλά μέτρα.

Το σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ (Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου) τα τελευταία χρόνια δεν έχει εξελίξει τις υπηρεσίες του παρά τη συνεχή αύξηση των τουριστικών ροών. Μάλιστα, σε ερώτηση του ΣΚΑΪ προς την υπηρεσία, διατυπώθηκε η πρόθεση για ανάπτυξη περισσότερων ταμείων που όμως για την ώρα είναι αδύνατο.

Πηγή: skai.gr

