Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στη Χίο - Προς οριοθέτηση οι φλόγες

 Στην κατάσβεση επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα

UPDATE: 17:11
Χίος: Πυρκαγιά μεταξύ Καλαμωτής- Κώμης στα μαστιχοχώρια

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην Κώμη Χίου.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε περιοχή με μαστιχόδεντρα μεταξύ της Κώμης και της Καλαμωτής Χίου και στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 13ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κώμη και Καλαμωτή Χίου προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Πηγή: ΕΡΤ

TAGS: Χίος Φωτιά
